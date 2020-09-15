Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!
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Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hasan B. Yalçın izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hasan Basri Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi! Hasan B. Yalçın kimdir?

Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!
15.09.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:30

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hasan B. Yalçın hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan B. Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, NATO ve sosyal bilimler felsefesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

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