Hareket halindeki arabadan bacaklarını çıkaran Can Aslantuğ, özür diledi

07.08.2019 15:15

Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta ayaklarını camdan uzatıp pozu vermiş ve bu görüntüsü sosyal medyada olay yaratmıştı. Eleştiri oklarının hedefi olan Aslantuğ ,Instagram hesabından paylaşım yaparak "Bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIYSA ÖZÜR DİLERİM"

Hakkında çıkan haberin ekran görüntüsünü paylaşan Can Aslantuğ, "Yeni görüyorum haberleri. Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.

"BUNU YAPANLARA MAGANDA DENİYOR"

Aslantuğ ailesinin oğullarının arabadaki görüntüsüne 'Bunu yapanlara maganda deniyor' ve 'Kesinlikle cezalandırılmalı' gibi yorumlar yapılmıştı.