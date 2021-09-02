Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı
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Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden Alman bir kadının başına gelenler, Tıp literatürüne girdi. Duyanların ağzını açık bırakan olayda, kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı.

İngiltere Tıp Dergisi New England Journal of Medicine'de sağlık otoriterlerini şaşkına çeviren bir vaka yer aldı. Orta Afrika Cumhuriyeti'ne iş ziyareti için gittikten sonra gözüne solucan giren kadın, gözündeki canlıyı hareket etmesinin ardından fark etti. Solucan ameliyatla çıkarıldı.

HEMEN HASTANEYE BAŞVURDU

Antropolog olan ve iş için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan kadın döndüğünde gözünde hareket eden bir şey olduğunu fark edince hemen hastaneye başvurdu.

Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı

AFRİKA ÜLKELERİNDE GÖRÜLÜYOR

'Göz solucanı' olarak da bilinen Loa loa, Alman kadının gözünden çıkarıldı. Boş zamanını ata binerek ve balık tutarak geçirdiğini söyleyen kadına doktorlar, çiftlik hayvanları etrafında çalışılıyorsa parazit solucanların insanların gözüne girebileceğini söyledi. Ancak bunun, çoğunlukla Afrika ülkelerinde görülebilen bir vaka olduğu kaydedildi.

Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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