Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı
Babasının, "Ne yaptın harçlığını?" diye sorduğu küçük çocuk, "Harçlığımın 1 lirasını arkadaşıma verdim. Beslenmesi bile yok, ne yapsın aç mı kalsın çocuk" cevabıyla herkesi ağlattı. Minik çocuğun videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Okul harçlığını ne yaptığını soran babasına durumu açıklayan ufaklık gözyaşlarına boğuldu.
Arkadaşının anne ve babasından para alamadığını söyleyen ufaklığın duygulandıran o konuşması sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
İŞTE BABA-OĞUL ARASINDA GEÇEN DUYGUSAL DİYALOG:
Baba: Ne yaptın harçlığını?
Küçük çocuk: Baba, bir lirasıyla gittim meyve suyu aldım. Bir tane arkadaşım var baba, o annesinden babasından hiç harçlık istemiyor geliyor benim harçlığıma sarıyor.
Baba: Niye?
Küçük çocuk: 1 lira verdim ona o yüzden 2 lira kaldı.
Baba: Sizin sınıfta mı?
Küçük çocuk: Evet.
Baba: Niye veriyorsun?
Küçük çocuk: Baba ne yapayım. Bir kuruşu bile yok beslenmesi bile yok. Aç mı kalsın çocuk? Gitmiş meyve suyu almış.
Baba: Ay güzel oğlum benim. İyi yapmışsın boşver.
Küçük çocuk: Annesi babası hiç para vermiyor ki çocuğa. Sadece çantası var eşyaları var, suluğu bile yok baba o çocuğun. Sadece şişesi var.
Baba: Sen yardım mı ediyorsun ona?
Küçük çocuk: Baba, aç mı bırakayım çocuğu aç mı kalsın, tabiki vereceğim.
Baba: Aç bırakma oğlum.
Küçük çocuk: Baba ben söyledim, artık annesinden beslenme istesin diye.
Baba: Niye vermiyormuş annesi beslenme?
Küçük çocuk: Bilmiyorum sanırım istemiyor baba. Baba hergün hergün yapmıyorum. Bazen istemiyor bazen istiyor baba.
-
İşte bu çocuk FATİHİN neslidir,,gerçek OSMANLI torunudur,,keşke tüm bakanlar ve milletvekilleri maaşlarını fakirlerle paylaşsalar,,bu ülkede tek bir tane bile aç ve açıkta evsiz ve işsiz kalmasa.,çöpten yiyecek toplayan İnsanları gördükçe yüregimiz parçalanıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
HELAL OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
-
AFERİN SANA ĞÜZEL ÇOCUK GELECEĞİ·N ÖRNEĞİ· VIDEO NU SEYRETTİM SENİNLE VE AİLENLE GURUR DUYDUM. İYİLİK YAPAN HER ZAMAN KAZANIR. HEP BÖYLE İYİ OLMAYI DEVAM ET HİÇ DEĞİŞMECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu çocuklar bir an önce büyüse, ne bilim belediye başkanı vali bakan hatta cumhurbaşkanı olsa eminim kimse aç kalmaz. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Politikacılar bu çocuğa bakıp utanmaları gerekir ama nerde o yüxCevap Yaz 1 Yayından Kaldır