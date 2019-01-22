Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı

Okul harçlığını ne yaptığını soran babasına durumu açıklayan ufaklık gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşının anne ve babasından para alamadığını söyleyen ufaklığın duygulandıran o konuşması sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE BABA-OĞUL ARASINDA GEÇEN DUYGUSAL DİYALOG:

Baba: Ne yaptın harçlığını?

Küçük çocuk: Baba, bir lirasıyla gittim meyve suyu aldım. Bir tane arkadaşım var baba, o annesinden babasından hiç harçlık istemiyor geliyor benim harçlığıma sarıyor.

Baba: Niye?

Küçük çocuk: 1 lira verdim ona o yüzden 2 lira kaldı.

Baba: Sizin sınıfta mı?

Küçük çocuk: Evet.

Baba: Niye veriyorsun?

Küçük çocuk: Baba ne yapayım. Bir kuruşu bile yok beslenmesi bile yok. Aç mı kalsın çocuk? Gitmiş meyve suyu almış.

Baba: Ay güzel oğlum benim. İyi yapmışsın boşver.

Küçük çocuk: Annesi babası hiç para vermiyor ki çocuğa. Sadece çantası var eşyaları var, suluğu bile yok baba o çocuğun. Sadece şişesi var.

Baba: Sen yardım mı ediyorsun ona?

Küçük çocuk: Baba, aç mı bırakayım çocuğu aç mı kalsın, tabiki vereceğim.

Baba: Aç bırakma oğlum.

Küçük çocuk: Baba ben söyledim, artık annesinden beslenme istesin diye.

Baba: Niye vermiyormuş annesi beslenme?

Küçük çocuk: Bilmiyorum sanırım istemiyor baba. Baba hergün hergün yapmıyorum. Bazen istemiyor bazen istiyor baba.