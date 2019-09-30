Harbiye'de 7 gün konser veren Tarkan, 9 milyon TL kazandı

Harbiye'de 7 gün konser veren Tarkan, 9 milyon TL kazandı

Harbiye'de üst üste 7 kere konser veren Megastar Tarkan, günlük 20 şarkı söyleyerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Tarkan bu muhteşem konser maratonunda ise toplamda 9 milyon TL kazandı.

30.09.2019 12:53

İlk bebeği Lila için Harbiye konserlerine ara veren şarkıcı Tarkan, bu sene Harbiye'ye hızlı bir dönüş yaptı. Üst üste konserler veren Tarkan, geçtiğimiz Cumartesi akşamı final yaptı. Her gün 20 şarkı okuyan Tarkan, toplamda da 9 milyon TL gelir elde etti.

50 BİN KİŞİ İZLEDİ

Biletlerinin satışa çıktığı ilk günden itibaren birkaç saat içinde tükendiği ve yoğun talep üzerine konser serisini bir gün uzatarak yedi güne çıkartan Megastar Tarkan'ı yaklaşık 50 bin kişi izledi.

9 MİLYON KAZANDI

Yoğun tempoda geçen 7 günde 3 kilo veren Tarkan, 100 kişilik bir ekiple çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giyen şarkıcı, toplamda 39 bin kişinin izlediği konserden 9 milyon lira kazandı.

"DEPREM OLDU GELDİNİZ, YAĞMUR YAĞDI GELDİNİZ"

Konser öncesi kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Megastar, "Bugün Harbiye'deki son gün. İçim buruk ve hüzünlü. İnşallah seneye tekrar bir arada oluruz. Her şey için hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle ilginiz için sevginiz için. Deprem oldu geldiniz, yağmur oldu geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevginizi." dedi.

EŞİNE AŞKINI İLAN ETTİ

Tarkan, önceki günkü konserinde en önde kendisini dinleyen eşi Pınar Tevetoğlu'na ilanı aşk etti. Söylediği şarkıların arasında eşini yere göğe sığdıramayan Tarkan, "Benim canım, can Pınar'ım. O kadar iyi geldin ki bu kalbe... Bu kalpten sakın hiç gitme. Seni çok seviyorum canım karıcığım. Onu bir tanısanız. Ah bir tanısanız. Çok iyi bir insan. I love you baby" ifadeleriyle herkesin alkışını topladı. Eşinin gözleri karşısında duygusal anlar yaşayan Pınar Tevetoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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YORUMLAR (26)

  • BRAVO:
    Adam evlendi masraflar arttı . hadi bir şekilde idare ediyordu, bir de çocuk olunca bütçe sarsıldı masraflar arttı ne yapsın markete girilemez oldu. bu sene market fiyatları geçen seneye göre hemen hemen herşeyin fiyatı tam iki katı oldu. bunu milletvekilleri bilmez onlar tuik verilerine bakar , tuik ne yapsın ne verirsen onu söyler. bir de vatandaşa sorun. vel hasılı biz tarkandan mı bahsediyorduk. he adam başarılı ona lafım yok. en azından bizim gibi değil para kazanmayı biliyor.
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  • TIRCI OSMAN:
    biz Bizanslıyız abi, Bizans imparatorluğu döneminde dedelerim Aya gitmişler bostan tarla ekmişler yetiştirmişler, bütün uzaya sebze meyvaya paraya para dememişler abi, orada savaşlar çıkınca uzay savaşları çıkınca dünyaya dönmüşler abi
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  • KARACA:
    sol marjinal kemalist güruhu kekleyen sözde sanatcılarımızdan biri , yıldızlğı daı da kekleme sanatından
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  • RAMBO:
    adam yurt dışında gününü gün ediyor baktı para azaldı gideyim türkiye ye iki tıktık bir şık şık gelsin 9 milyon cebe by
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  • SEREN CANJ:
    Uyuşturucu bağımlısı konuştu kişi kendinden bilir işi derler
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  • BOŞSUN:
    ne alaka biremen komiksin adam 20 yaşında gibi hala maşallah
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