Hapis cezası olduğu için yüzerek Kıbrıs'a kaçan Survivor Taner'den ilk açıklama
Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner, aldığı 13 yıl hapis cezasının ardından yüzerek Kıbrıs'a kaçtı. Konu hakkında konuşan Taner, "4 günde yüzerek geldim, çok şanslıyım köpek balığı önümden geçti" dedi.
Yıllar önce katıldığı Survivor'da yaptığı hareketlerle adını duyuran Taner Tolga Tarlacı, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasının ardından yüzerek Kıbrıs'a kaçtı. Alanya'dan kaçak olarak bindiği yolcu feribotu, Kıbrıs Limanı'na yanaşmak için yavaşladığında, karaya 2 mil yani 3 kilometre kala deniz atlayarak yüzmeye başlayan Taner, yüzerek Kıbrıs'a çıktı. Tarlacı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.
"4 GÜNDE YÜZEREK GELEBİLDİM"
Konu hakkında çok sayıda soru ve yorum alan Taner Tolga Tarlacı, "Buradayım beyler! 4 günde yüzerek gelebildim ancak çok şanslı idim köpek balığı önümden geçti fakat ısırmadı çünkü yanımdan geçerken ona 'magale güle' şarkısını söyledim ninni gibi geldi ona ve beni ısırmadı beraber yüzerek geldik köpek balığı ile" dedi.
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beyefendiyi tebrik ederim. bu azminden dolayı . ben hakim olsam karar belliyaz kızım melehat bu adama beraat. helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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