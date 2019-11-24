Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:05

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının aranan ismi Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gürdal son olarak mini elbiseli pozunu paylaştı.

KISA ELBİSESİYLE SALINCAĞIN ÜZERİNDE POZ VERDİ

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle çektirdiği videoları paylaşan Gürdal, son olarak elbisesiyle salıncağın üzerine çıkarak poz verdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gürdal, bu pozlarını da "Bu salıncaklar, balonlar şahane şeyler bir de çiçekli elbise giyen kızlar" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hanife Gürdal'ın fotoğrafını beğenenlerin yanı sıra birçok da tepki yorumu geldi. Gürdal'ın pozlarına "Amacı ne acaba iyice kendini çıplaklaştırıyor" ve "Baya bir açıldın" yorumları yapıldı.

Hanife, 25 gün önce de sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu yayınlamış ve yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.