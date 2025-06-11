Hangi nehrin bir tarafı Türkiye'yken diğer tarafı Yunanistan'dır?

Hangi nehrin bir tarafı Türkiye'yken diğer tarafı Yunanistan'dır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hangi nehrin bir tarafı Türkiye'yken diğer tarafı Yunanistan'dır? sorusu cevabı ne?

Hangi nehrin bir tarafı Türkiye'yken diğer tarafı Yunanistan'dır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangi nehrin bir tarafı Türkiye'yken diğer tarafı Yunanistan'dır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANGİ NEHRİN BİR TARAFI TÜRKİYE'YKEN DİĞER TARAFI YUNANİSTAN'DIR?

A:Tuna

B:Meriç

C: Vardar

D: Aras

Cevap :B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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