Hande Yener Dur Durak Bilmiyor! 2 Güne 2 Single Sığdırdı!

Demet Akalın'la barışması hatta onu nikah şahidi yapmayı düşündüğü haberleri ile son günlerde magazin basınından hiç düşmeyen Hande Yener, yeni single haberi ile yine gündemde. Bugün ve yarın arka arkaya iki single yayınlayacak olan ünlü sanatçı, dinleyenlerine iki farklı dilde şarkı söyleyecek.

"AŞK TOHUMU"

7 Şubat (bugün) itibari ile şarkıcı Faydee ile yaptığı İngilizce şarkı Gravity adlı şarkıyı piyasaya sürecek Hande Yener, yarın ise Aşk Tohumu adlı Türkçe single parçası ile hayranlarına sevindirici haberi verdi. Faydee ve Yener, "Gravity"nin klibinde de birlikte kamera karşısına geçti. Klip Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Batum'da çekildi.