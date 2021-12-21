Hande Soral hamileliğini bu kareyle duyurdu

Hande Soral, hamile olduğunu açıkladı. 2017 yılında İsmail Demirci ile evlenen Soral, hamileliğini Instagram'dan duyurdu. Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet