: Hande Erçel'in hayranları annesi Aylin Erçel adına Arakan'da su kuyusu açtırdı

15.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:07

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Uzun süre annesinin acısını yaşayan ünlü oyuncuya hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.

ANNESİ ADINA SU KUYUSU AÇTIRDILAR

Güzel oyuncunun fanları, Kasım ayında 26. yaşını kutlayan oyuncu Hande Erçel için açlık ve susuzlukla savaşan Arakan'da oyuncunun 1 yıl önce vefat eden annesi adına su kuyusu açtırdı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Bir dernek vasıtası ile açtırılan su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.

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