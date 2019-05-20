Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin baş rolü Hande Erçel, gün batımında poz verdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Manzarada sizin kadar olağanüstü." yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz aylarda annesini kaybederek bunalıma giren güzel oyuncu Hande Erçel, gün batımında poz verdi. Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa İngilizce olarak, "Harika" notunu ekledi.
"MANZARADA SİZİN KADAR OLAĞANÜSTÜ"
Güzel oyuncu Hande Erçel'in takipçileride fotoğrafı beğendiklerini yorumlarıyla belli etti. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Manzarada sizin kadar olağanüstü." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Olağanüstü olan manzara değil sizsiniz." yorumunu yaptı.
VÜCUDUNUN SINIRLARINI ZORLAMIŞTI
Hande Erçel, Instagram hesabından şpagat hareketini yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun hayranları kısa sürede fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutmuştu. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Vücudunuzun sınırlarını zorlamışsınız." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise "Vay gerçekten güzel fotoğraf." yorumunu yapmıştı.
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Herhangi biri olan yorumcu.. ne her yoruma maydanoz oluyosun. hande erçelin avukatımısın senCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hande erçeli aşk laftan anlamazda seviyodum ama şimdi hangi dizide çıkarsa çıksın sevmiyorum ve bu çektiği fotoğrafları da bin ton makyajla ha güzelim desin ha magazin başlık atsın güzelliğiyle hande erçel büyüledi diye...hahCevap Yaz Yayından Kaldır
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baaaallllllllllllllllllllllllCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saç tavaya atacaksın iki tereyağlı bazlama oohh ne gider ha. Neyse Hande var onun yerine.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sadece yüz güzelliği var kadınlara kazandıran da yüz güzelliğiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır