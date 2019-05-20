Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybederek bunalıma giren güzel oyuncu Hande Erçel, gün batımında poz verdi. Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa İngilizce olarak, "Harika" notunu ekledi.

"MANZARADA SİZİN KADAR OLAĞANÜSTÜ"

Güzel oyuncu Hande Erçel'in takipçileride fotoğrafı beğendiklerini yorumlarıyla belli etti. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Manzarada sizin kadar olağanüstü." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Olağanüstü olan manzara değil sizsiniz." yorumunu yaptı.

VÜCUDUNUN SINIRLARINI ZORLAMIŞTI

Hande Erçel, Instagram hesabından şpagat hareketini yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun hayranları kısa sürede fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutmuştu. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, "Vücudunuzun sınırlarını zorlamışsınız." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise "Vay gerçekten güzel fotoğraf." yorumunu yapmıştı.