Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı

16.08.2019 14:36

Geçtiğimiz Nisan ayında Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti havalimanında görüntülendi. Evcen'in kilolu hali ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

HAMİLELİK KİLOLARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Son halinin fotoğrafları kısa sürede yayılan Fahriye Evcen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa sunucuları, #fahriyeçokgüzelsin etiketi başlattı. Bunun üzerine bir çok güzel mesaj alan Evcen'e ünlü isimlerden de destek gecikmedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Güzel oyuncu Vildan Atasever, Evcen'in fotoğrafını "Sen her halinle güzelsin. Her şeyden önemlisi Karan bebeğin biricik annesisin" notuyla yayınladı.

İki çocuk annesi Gül Gölge Saygı ise "Bir kadına hele hele doğum kilolarını veremedi diye demediğini bırakmayanlara inanamıyorum. Ben de en az 1,5 sene doğum kilolarımla gezdim hiçte çekinmedim, gocunmadım. Şimdi 18 ay süt vermiş olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu kadar şekilcilik, bu kadar insanları yargılama hakkınız kendimizde bulmamız gerçekten çok acı" dedi.

"FAHRİYE'NİN GÖZLERİ PIRIL PIRIL BAKIYOR"

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı Bengü ise "Ben de yeni doğum yaptım, lohusayım, emziriyorum. Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş. İyi besleniyorum; asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum. Yeter ki sütüm bol olsun, bebeğim sağlıklı olsun. Gözüm başka bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor. Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum! Her halinle çok çok güzelsin fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıklı, huzurlu çok mutlu olun" yorumunu yaptı.