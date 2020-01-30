Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
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Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında gözyaşlarına hakim olamadı.

30.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:13
Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile evlenen sunucu , dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunu açıkladı. Bugün kendi programında canlı yayına çıkan Bali, bebeğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında hamile olmasıyla ilgili konuşan Bali, bir gün kayınpederinin kendisine "Ne zaman çocuk yapacaksın?" demesi üzerine gebelik testi aldığını pozitif çıktığını söyledi. Çok duygusal biri olduğundan bahseden Bircan Bali, 6 haftalık bebeğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAMİLEYİM EVET"

Bircan Bali, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi… Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık… Mesafe uzun, zaman çok… Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim… Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım…" demişti.


Haber Videosu

: Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
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HABER YORUMLARI (15)

  • SOSYAL MEDYASIZ ADAM:
    MEDENI HALI AHLAKI BENI ILGILENDIRMEZ DOGACAK COCUKTA DILEKCE VERIP GELMEDIGINE GÖRE KENDI TERCIHLERIDIR ODA BIZLERI ILGILENDIRMEZ YANLIZ BENIM ANLAMADIGIM OLAY NIYE INSANLAR ÖZELLERINI TV KANALLARINDA SOSYAL MEDYADA ACIKLAR SADECE KENDINI AILESINI YAKINLARINI ILGILENDIREN FOTOGRAFLARI BINLERCE YABANCIYLA PAYLASMA IHTIYACI HISSEDER
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  • UCUBE:
    Arkadaş bırakın da kadın, çocuğunu doğursun yahu. Yorumlar da ne kusma yapmışsınız. ;)))
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  • :
    Yettiniz be SERDI WANLI insanlar burda yorum yapamicakmi sizin yüzünüzden biktirdiniz kardesim yeter
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  • SAKARYALI HATUN:
    Serdi wanlı, gerçek adın her neyse?..Benden ne istiyorsun,derdin ne?!?
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