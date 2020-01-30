: Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

30.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:13

Geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile evlenen sunucu Bircan Bali, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunu açıkladı. Bugün kendi programında canlı yayına çıkan Bali, bebeğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında hamile olmasıyla ilgili konuşan Bali, bir gün kayınpederinin kendisine "Ne zaman çocuk yapacaksın?" demesi üzerine gebelik testi aldığını pozitif çıktığını söyledi. Çok duygusal biri olduğundan bahseden Bircan Bali, 6 haftalık bebeğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAMİLEYİM EVET"

Bircan Bali, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi… Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık… Mesafe uzun, zaman çok… Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim… Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım…" demişti.

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