Hamile kadının bulunduğu araca saldırı: İsim benzerliği mağduru baklava markası mahkemeye başvurdu

Seyidoğlu firması, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları ve Uluslararası Nakliyat Sanayi Ticaret Limited şirketi avukatınca, Bakırköy 1. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, firmanın geçen yıl "Seydioğlu Baklava AŞ" hakkında marka hakkına tecavüzün tespiti, markanın kullanımının önlenmesi ve bu hususta ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurduğu, ancak mahkemenin bu talebi reddettiği hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle