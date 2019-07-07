Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi!

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntülerde yer alan Hüseyin Sel konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hüseyin Sel - Hasan Sel

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Hüseyin Sel, "6 Temmuz 2019 İstanbul Pendik D100 karayolunda yaşanan üzücü hadise yazılı ve görsel basında yer almış olup Seydioğlu Baklava A.Ş. toplumsal lince maruz kalmıştır. Yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tüm kamuoyundan özür dileyerek büyük üzüntü duyduğumuzu saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76' araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.