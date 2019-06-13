Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Batman'da çiftçi Serdar Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde hamile eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölükkonak köyünde Serdar Yılmaz (24), evde tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi için Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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Hayır inanmam hükümet hepimize maaş bağladı belediylerde hepimiz herkes bankamatik memuru olarak çalışıyor sadece fantazi olsun diye diğer zor işleri yapanlar var onlar da fantazileri beğenmedikleri zaman işsiz taklidi yapıyorlar, çiftçi intihar ettiyse muhalafet devleti iyi idare edememiştir, dış güçlerin oyunu bunlar kimse bizi daha fazla kandırmaya bu olayı da siyasetle bağdaştırmaya kalmasın devlet herkesin başına bir manga asker mi diksin siz neyin kafasını yaşıyorsunuz hız kesmeden devam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun canilikle ne alakasi var arkadaşim.İntihar vakasina da cani demek yapmayin okadarda degilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tövbe tövbe ne oluyor bu millette yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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son zamanların modası oldu öldür ve öl insanlar ne hale geldi gencecik iki insan nasıl bu duruma geldiler çok acı ALLAH analarına babalarına sevenlerine sabırlar versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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