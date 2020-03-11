Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu - Haber
Menemen, Güncel

Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu

İzmir'in Menemen ilçesinde hamile eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Halil Muhammed, komşusu olan Suriyeli katil zanlısıyla olaydan sonra yolda karşılaştığını ve bu kişinin cenazeye katıldığını anlattı.

11.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:59
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed Cemel'in (5) katil zanlısının ailenin yan komşusu Yasin Mihaviş'in (30) olduğu ortaya çıktı. İşin ilginci katil zanlısının cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi anne oğulun cenazesine katılığı ortaya çıktı. Acılı baba Muhammed, "O şahıs benim arkadaşımdı. Nasıl böyle bir şey yapabildi anlamıyorum" dedi. Öte yandan zanlının, cenaze töreninde en önde durduğu çekilen görüntülere yansıdı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi duyulması üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed Cemel'i de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

CENAZEDE EN ÖNDE SAF TUTMUŞ

Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış (57), Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakıldı.

Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen Mihaviş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BERABER YİYİP- İÇTİK'

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren şahsın, ailenin yan komşuları Yasin Mihaviş çıkmasının ardından, acılı baba ve eş Halil Muhammed yaşananlara isyan etti. Üç yaşındaki kızı Delal ile bir başına kalan Muhammed, katil zanlısı Mihaviş ile dostluklarının bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimi ve çocuğumu öldüren kişi, bizimle mezarlığa kadar geldi. Cenaze yemeğinden yedi. O, benim arkadaşımdı ve kendisinden de hiç şüphelenmedim. Beraber yedik- içtik, işe gidip- geldik. O yüzden bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedim. Altınlarımızın olduğunu nasıl öğrendi hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Yaşanan süreçte kendilerine destek olan Türk polisi ve vatandaşlara teşekkür eden Muhammed, "Her şey için Allah'a şükretmeye devam ediyorum. Olayın ardından o eve bir daha dönmedim ve arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Kızıma da hem ben hem de akrabalarım bakıyor. Onu beraber büyütüyoruz. Yaşı çok ufak olduğu için olayların farkına varamadı. O yüzden olaydan sonra ne annesini ne de abisini hiç sormadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından hem rahatladık hem de hiç rahatlamadık. Rahatladık çünkü eşimi ve oğlumu öldüren kişi tutuklandı. Rahatlamadık çünkü bu olay hiç kolay değil. Türk polisine ve vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Çünkü zor zamanlarımızda hep yanımızda oldular" dedi.

KATİL ZANLISI CENAZEYE KATILMIŞ

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren Mihaviş'in, cenaze töreninde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeye katılan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde açıkça seçilen Mihaviş'in, mezarlığa en yakın duran kişilerden olduğu ve okunan dualara da eşlik ettiği kameralarda görülüyor.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması,...
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Uğur Akkuş Sadi Konuk Burcu Kıratlı
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:28:23. #1.14#