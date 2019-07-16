Aylardır haber alamadığı hamile karısını başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı!
Kayseri'de bir kişi, aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı. Olayda hamile kadın ağır yaralanırken, yanındaki Afgan uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Kayseri'de Beşir Değerli (31), yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'ye (25) tabancayla kurşun yağdırdı. Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokakta meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı. Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı.
AĞIR YARALI HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevrede panik ve korku yaratan olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Öldüren tam bir denyo dır. Çürü hapiste. Kimbilir belkide kadını kendi satıyordur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gericilerin bol olduğu yerler gayet normal bu kayseri ve Konya başta olmak üzere herşey bu bölgelerde var ahlaksızlıkta baştalarCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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helal olsun sana adamın kıralısınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ulkede kadinlara sunu ogretin evli iken baska erkek ile gezemezsin bizde namus icin olunur yada tersi begenmiyorsan bosanacaksin kudurdunmu bekle bosaninca koybol adamin mahallesinde elin adamiyla gezemezsin iyi yapmis helal olsun.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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utanmaz kadınCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Bu konya kayseri gibi iller tam fuhuş yuvası birde afganliya vermis vay kahbe hamileyken olcak iş degilCevap Yaz 150 125 Yayından Kaldır
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Ozan nerden biliyorsun vermiş. . . . . cahil şey. . . . . .9 6 Yayından Kaldır
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vallah ne diyek nöööörrceez2 Yayından Kaldır
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konya kayseri seni çok düzeltti(!) herhalde ozan şat. . . neyse üzülme ''ibneyim ben'' değip onurlu yürüyüşlere katılırsın artık. . .10 11 Yayından Kaldır
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Ulan Ne Cahil Adamsının Bunun Şehiri Mi Olur Her Yerde Çeşit Çeşit İnsan Dolu Het İnsan Bir Mi48 3 Yayından Kaldır