Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri oldu

Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu, yapılan seçimin ardından Salih el-Aruri oldu.

Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu, yapılan seçimin ardından Salih el-Aruri oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Aruri, Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlik organları tarafından mevcut dönem (2021-2025) Batı Şeria sorumlusu olarak seçildi.

Ayrıca Aruri, halen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hareketin, Aruri'nin seçimiyle üç bölgenin (Gazze Şeridi, Batı Şeria ve yurt dışı) sorumlularının seçimini tamamlamış olduğu belirtildi.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, 10 Mart'ta yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve getirilmişti. Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, 12 Nisan'da Mahir Salah'ın halefi olarak hareketin yurt dışı sorumlusu seçilmişti.

Hamas Genel Şura Konseyinin, 2017'den bu yana İsmail Heniyye'nin yürüttüğü Siyasi Büro Başkanlığı seçimi için kısa süre sonra toplanması bekleniyor.

Hamas her 4 yılda bir gizlilikle yürüttüğü iç seçimlerine 18 Şubat 2021'de başlamıştı.

Salih Aruri kimdir?

Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde 1966 yılında doğan Aruri, El-Halil Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Batı Şeria'daki ilk yapılanmasının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında İsrail tarafından gözaltına alındı ve 15 yıl hapse mahkum edildi.

Aruri, 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 ay sonra tekrar tutuklandı ve hakkında 3 yıl daha hapis kararı verildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha sonra Aruri'nin serbest bırakılıp Filistin dışına gönderilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak