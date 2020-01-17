: Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani duaya kalmadan kalkıp gitti

17.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:12

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da kıldırdığı cuma namazında beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.

DUAYA KALMADAN ÇIKTI

En önde saf tutan Ruhani, Cuma namazının sonunda aniden kalktı. Namaz sonrasında duaya kalmadan İmam Humeyni Musalla Camii'nden ayrıldı.

PROTESTOCULARDAN MI ÇEKİNDİ?

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili farklı yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ruhani'nin hükümet aleyhine atılan sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiği şeklinde yorumlar yaptı.

HAMANEY, TRUMP'I HEDEF ALDI

Öte yandan dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran dini lider Hamaney, ABD Başkanı Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı. Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi 'Allah'ın günü' olarak tanımladı ve saldırının ABD'nin imajını havaya uçurduğunu belirten Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda Trump için de "Soytarı" ifadesini kullandı.

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