: Hamaney, cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi

18.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:50

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açmıştı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu vesileyle 2012'den bu yana ilk kez cuma namazı kıldırdı ve dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Başkan Trump'a yönelik hakarete varan sözler sarf eden Hamaney'in, söyledikleri kadar yaptıkları da sert mesajlar içeriyordu. Hamaney, kürsüye tüfekle çıktı.

HEDEFİNDE TRUMP VARDI

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren din lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD Başkanı Donald Trump vardı.

HAMANEY'DEN TRUMP'A: SOYTARI

Dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde Cuma namazı kıldıran dini lider Hamaney, Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi 'Allah'ın günü' olarak tanımladı ve saldırının ABD'nin imajını havaya uçurduğunu belirtti. Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda Trump için de "Soytarı" ifadesini kullandı.

YANINDAKİ SİLAH DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney'in kürsüde vaaz verirken yanında bulundurduğu tüfek ise dikkatlerden kaçmadı. Binlerce İranlının dinlediği vaazda, Hamaney'in sol bacağının yanında bir tüfek namlusu görüldü.

Haber Videosu