Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Açıldı

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Merzifon'da isminin verildiği bilgi ve öğrenme merkezinin açılışına katıldı.



Hacettepe Üniversitesince sürdürülen "Herkes için kütüphane" projesi kapsamında Merzifon'da Ulukışlar Konağı'na yaptırılan Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.





Prof. Dr. Özen, Akif Gülle Kültür Merkezi'nde açılış öncesi düzenlenen proje tanıtım toplantısında, babası Ömer Özen'in yaptıklarını devam ettirmek istediğini söyledi.



Gözyaşlarını tutamadığı gözlenen Özen, "Ben, babamın gayretleriyle ilçeye bağlı Marınca köyüne suyun, elektriğin geldiği, ilk bilgisayarın cami bahçesine konulduğu günü yaşamış bir insanım. Baba, dede ocağına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oldum. Merzifonlular daha fazlasını hak ediyor. Buraya adımın verilmesini lütfeden çalışma arkadaşlarıma, yöneticilerimize, belediyemize teşekkür ediyorum. Gözyaşlarımı tutamadığım için tüm Merzifonlulardan özür diliyorum. Herhalde bir faninin elde edebileceği en güzel şeylerden birisi." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Rektör Özen, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer, Bilgi ve Öğrenme Merkezi'nin açılışını yaptı.



Özen, burada yaptığı açıklamada, isminin verildiği merkezde gelecek nesillerin teknolojiden faydalanarak yetişmesini amaçladıklarını anlattı.



Merkezin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Özen, "Bir insanın, ailesinin yetiştiği, babamın bir köy ilkokulundan milletvekili olduğu, onun oğlu olarak bu şehre gelip böyle bir hizmette bulunmanın benim için çok değeri var. Onun için fazla duygulandım. Bu olanağı bana verenlere teşekkür ediyorum. Bir insanın ömründe bir defa olacak şeyi bana nasip ettiler." dedi.



Merkezin teknolojiyle donatıldığını aktaran Özen, şunları söyledi:



"Eğer gelişmiş bir ülke olacaksak, Atatürk'ün bize hedef gösterdiği ileri medeniyet düzeyine çıkacaksak, bilgi toplumuna eskiye göre daha fazla önem vererek ve bu eğitimi de dogmatik değil, gerçekten bilimsel verilere dayanarak gençlerimize, çocuklarımıza ulaştırmak durumundayız. Kütüphanede bilgisayar ve inovasyonun ilk adımı olan 3 boyutlu yazıcı var. Aynı zamanda yaşamdan kopmadan, kütüphane ve bilgiye erişme gibi bir konsepti içinde barındırıyor. Annelerin kucaklarındaki bebekleriyle gelebilecekleri bir kütüphane. Yani 'Bilgiye ulaşmak için hiçbir mazeretiniz kalmasın' diyor. Her zaman eğitim diyoruz. Merzifon'a önemli bir hizmet oldu."



Programa Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay ile davetliler katıldı.