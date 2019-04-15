Haluk Levent, Tepki Gösterdiği ODTÜ Yönetimiyle Bir Araya Geldi
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliğinin iptal edildiği haberleri üzerine, açıklama yaparak bedava konser vereceğini söyleyen Haluk Levent, ODTÜ yönetim kurulu ile bir araya geldi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliğinin idari konulardan dolayı iptal edildiği açıklandı. İptal kararına tepki gösteren Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Para almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
"UMARIM SORUNU ÇÖZERİZ"
Sevilen şarkıcı, bu paylaşımın ardından ODTÜ yönetimiyle bir araya geldi. Levent, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; ODTÜ rektörümüz ve yönetim kurulu İle yemekteyiz. 1 saati aşkın toplantımız sürüyor. Az sonra hocalarımız ve ODTÜ öğrenci toplulukları temsilcileri ile hep beraber toplanacağız. Umarım her sorunu çözeriz. Son toplantıdan sonra sonucu buradan yazacağım.
YORUMLAR (13)
-
HALUK LEVENT GERÇEK BİR SANATÇIDIR. . ADAMINDA HASIDIR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Adam gibi adam sin Haluk AbiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Haluk Levent sürekli tirübünlere oynayan bir sanatcı müsveddesidir.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
ne yapacaktı senin gibi yobazmı olacaktı senin gibi makarnaya kömüre oyunu satan hainlerdenmi olacaktı senin gibi gevşekmi olacaktı senin gibi harami haramzademi olacaktı senin gibi haraminin hırsızın arkasındanmı gidecekti senin gibi sahtekarlarımı destekleyecekti senin gibi memlketini satsa idi adam gibi gitmiş destek olmaya okulundaki öğrencilere bumu battı sana rahatsızmı oldun biatçı kul köle senin düşüncen varmıki karanlık yobaz kafalıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
MAZBATAYI VERİİİİİNNN...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır