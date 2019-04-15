Haluk Levent, Tepki Gösterdiği ODTÜ Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliğinin idari konulardan dolayı iptal edildiği açıklandı. İptal kararına tepki gösteren Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Para almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"UMARIM SORUNU ÇÖZERİZ"

Sevilen şarkıcı, bu paylaşımın ardından ODTÜ yönetimiyle bir araya geldi. Levent, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; ODTÜ rektörümüz ve yönetim kurulu İle yemekteyiz. 1 saati aşkın toplantımız sürüyor. Az sonra hocalarımız ve ODTÜ öğrenci toplulukları temsilcileri ile hep beraber toplanacağız. Umarım her sorunu çözeriz. Son toplantıdan sonra sonucu buradan yazacağım.