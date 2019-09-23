Haluk Levent, konserde giydiği ceketini öldürülen Tuğba Anlak'ın kızı için sattı

23.09.2019 15:55

Kurduğu yardım platformu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan şarkıcı Haluk Levent, bir adımıyla daha ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'a anıt mezar söz veren Levent, saatler sonra bir ihtiyaç sahibinin daha yardımına koştu.

SEKİZ YILLIK EĞİTİM MASRAFINI ÜSTLENMİŞTİ

Hayırsever iş insanı Erdoğan Uludağ, ceket için 74 bin TL ödeyerek, Anlak'ın sekiz yıllık eğitim masrafının yüzde 60'ını üstlenmişti oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Haberi sosyal medya üzerinden duyuran şarkıcı, Erdoğan Uludağ'a teşekkür etti.