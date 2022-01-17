Haluk Levent'in yerine Ahbap'ın başına o mu geçiyor? Arif Hür yazdı

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 26 Kasım 2022 itibarıyla dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı. Haluk Levent'in yerine sanatçı dostu Feridun Düzağaç mı geçiyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı. İşte o yazı...

Gazeteci Arif Hür'ün, ' Haluk Levent'in yerine Ahbap'ın başına o mu geçiyor?' başlıklı yazısı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 26 Kasım 2022 itibarıyla dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı.

Haluk Levent'in bu kararı büyük yankı uyandırdı haliyle... Edindiğim bilgiye göre; Görevini bırakmaya hazırlanan Haluk Levent, kendisinin yerine sanatçı dostu Feridun Düzağaç'ın geçmesini arzuluyor.

Çeyrek asırdır dost olan Feridun Düzağaç ile Haluk Levent, düzenli olarak buluşup gerek müzik gerekse gündeme dair konuları sık sık istişare ediyorlar.

"FERİDUN DÜZAĞAÇ HENÜZ NET BİR CEVAP VERMEDİ"

Yine bir sohbet esnasında Haluk Levent, Düzağaç'a AHBAP Derneği'nin başına geçip geçemeyeceğini sormuş. Düzağaç, Levent'in bu teklifine henüz net bir cevap vermemiş.

Bozcaada'da bohem bir hayat süren Feridun Düzağaç'ın bu tip çetrefilli ve meşakkatli bir işle uğraşmak isteyeceğini pek düşünmüyorum.

Ama Haluk Levent yine de şansını denemiş... Dilerim AHBAP Derneği için hayırlısı neyse o olur."

Ahbap Derneği'nin Amacı Ne?

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Kaynak: Snob Magazin - Arif HÜR