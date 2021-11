Halo Infinite'in atlanmayan giriş videosunu silerek geçebilirsiniz

Halo Infinite'de yer alan 20 saniyelik geçilemeyen videoyu izlemekten sıkıldıysanız videoyu dosya konumundan silerek videoyu izlemekten kurtulabilirsiniz veya isteğe bağlı olarak farklı bir video ekleyerek onu izleyebilirsiniz.

Twitter'da Jason Lamb adlı bir kullanıcının keşfettiği üzere, Halo Infinite'in iki giriş sahnesinin oyunun dizininde duran mp4 dosyaları olduğu ortaya çıktı. Intro başlıklı dosyanın varlığını keşfeden Jason, Twitter'da, "Halo Infinite yükleme ekranının sadece bir video olduğunu biliyor muydunuz? Kolayca değiştirilebilen bir video mu?" sözlerine yer vererek bir video paylaştı. Paylaştığı videoda Halo Infinite'in giriş ekranındaki videoyu kaldırarak yerine Shrek videosu ekledi.

Videoyu silmeden önce videonun bir kopyasını oluşturmanızı öneririm. Videoyu geri getirmek istiyorsanız oyunun dosyalarını doğrulayarak orijinal haline geri getirebilirsiniz.

Did you know the Halo Infinite loading screen is just a video? An easily replaceable video? pic.twitter.com/Rxgjf3mWYM