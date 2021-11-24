Halo Infinite'in atlanmayan giriş videosunu silerek geçebilirsiniz - Haberler
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Halo Infinite'in atlanmayan giriş videosunu silerek geçebilirsiniz

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Halo Infinite'in atlanmayan giriş videosunu silerek geçebilirsiniz

Halo Infinite Multiplayer'ı Steam'de başlattığınız zaman karşınıza gelen atlanamayan videoyu silerek geçebilirsiniz veya farklı bir video ile değiştirebilirsiniz.

Halo Infinite'de yer alan 20 saniyelik geçilemeyen videoyu izlemekten sıkıldıysanız videoyu dosya konumundan silerek videoyu izlemekten kurtulabilirsiniz veya isteğe bağlı olarak farklı bir video ekleyerek onu izleyebilirsiniz.

Twitter'da Jason Lamb adlı bir kullanıcının keşfettiği üzere, Halo Infinite'in iki giriş sahnesinin oyunun dizininde duran mp4 dosyaları olduğu ortaya çıktı. Intro başlıklı dosyanın varlığını keşfeden Jason, Twitter'da, "Halo Infinite yükleme ekranının sadece bir video olduğunu biliyor muydunuz? Kolayca değiştirilebilen bir video mu?" sözlerine yer vererek bir video paylaştı. Paylaştığı videoda Halo Infinite'in giriş ekranındaki videoyu kaldırarak yerine Shrek videosu ekledi.

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HALO INFINITE GİRİŞ VİDEOSU NASIL GEÇİLİR?

  • Steam'de Halo Infinite'e sağ tıklayın ve özellikleri seçin
  • Yerel dosyaları seçin
  • Gözat'a tıklayın
  • "Videolar" başlıklı klasöre girin
  • Intro isimli mp4 videosunu silerek giriş videosundan kurtulabilirsiniz veya onun yerine başka bir video ekleyerek eğlenebilirsiniz
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Videoyu silmeden önce videonun bir kopyasını oluşturmanızı öneririm. Videoyu geri getirmek istiyorsanız oyunun dosyalarını doğrulayarak orijinal haline geri getirebilirsiniz.

Halo Infinite'in atlanmayan giriş videosunu silerek geçebilirsiniz

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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