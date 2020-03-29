Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Necmi İlhan, Türkiye'de koronavirüse yakalanan hastaların hayatını kaybetme hızının yüzde 1,4 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgını giderek etkisini artırırken can kayıpları da her gün yaşanıyor. Merak edilen konulardan biri de ülkemizde koronavirüs görülen hastaların hayatını kaybetme hızının ne durumda olduğu.

CNN Türk'te Türkiye'nin Gündemi programına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs hastalarının ölüm hızlarıyla ilgili sayıları açıkladı.

"TÜRKİYE'DE ÖLÜM HIZI YÜZDE 1,4"

İlhan, şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda koronavirüse yakalanan hastaların ölüm hızı yüzde 1,4. Dün yüzde 1,5'miş, bir önceki gün de aşağı yukarı yüzde 1,3'müş. Çok benzer gidiyor. Hastalığa yakalananlardan kaçının öldüğü burada önemli. Burada belirleyici olan hastaneye başvuran kişilerin özellikleri, bunların yandaş hastalıklarının olup olmadığı ve aynı zamanda sizin hizmet sunum kapasiteniz çok önemli. Bizde genel nüfus İtalya kadar yaşlı olmadığı için hastaneye başvuran kişilerin de ileri yaşlarda olanların daha az olabileceğini ön görebiliriz. "

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde 9 bin 217 koronavirüs hastası var. Bu hastalardan 568'inin tedavisi yoğun bakımda devam ederken 394 hasta ise entübe durumda. 105 hasta taburcu olurkenhayatını kaybeden hasta sayısı ise 131'e yükseldi.