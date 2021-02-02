Halk eğitim kurslarında kursiyerler hem sanat öğreniyor hem stres atıyor

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okullarında açılan kurslarda hem sanat öğreniyor hem de stres atıyor.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okullarında açılan kurslarda hem sanat öğreniyor hem de stres atıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde açılan hüsnühat kursuna katılan kursiyerler, sosyal mesafe kurallarına uyarak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yaptıkları tabloları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Merkez Müdürü Abdullah Aydın, gazetecilere, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamada evlerine kapanan vatandaşların açılan kurslara katılarak rahatladığını söyledi.

Salgının kursları da etkilediğini aktaran Aydın, "Buna rağmen merkez binamızda bulunan 6 atölyemizin tamamına yakını dolu. Kursiyerlerimizin kurslara rağbet göstermesi bizleri mutlu ediyor." dedi.

Hüsnühat sanatı usta öğreticisi Fatma Arslan da unutulmaya yüz tutmuş sanatı yeniden canlandırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Arslan, kursiyerlerin yaptıkları tabloları satıp ev ekonomilerine katkı sağladıklarını anlatarak, "İl içi ve il dışından siparişler alabiliyorlar, istenilen ölçülerde, istenilen yazıyı yazabiliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden emekli memur Selahattin Kocaer de 2 yıldır hat sanatıyla uğraştığını kaydederek, "Pandemi döneminde boş zamanlarımızda evde birçok eser meydana getirdim." dedi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Furkan Güner de uzaktan eğitime geçince halk eğitim merkezinde hat sanatı kursuna katıldığını vurgulayarak, "Hat sanatı özellikle Osmanlı tarihinde yapılmış bir sanat olduğu için eskileri canlandırdığımız, tarihimizi yaşadığımız için mutlu oluyoruz. Burada pandemi sürecinde zamanımı değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Nuray Kamacı ise 2 yıldır hat sanatıyla uğraştığını belirterek, "Edebiyat mezunu olduğum için kendimi bu alana çok yakın gördüm. Güzel eserler ortaya çıkardım. Benim için ruhuma işleyen bir sanat dalı oldu. Hüsnühat sanatını aşkla şevkle yapıyorum. Pandemi döneminde de hüsnühat sanatıyla uğraşmak çok iyi oldu, burası bizim için nefes alma alanı oldu. Mutluyuz burada." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul