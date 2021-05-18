Halk Bakkal nedir? Halk Bakkal İBB tarafından faaliyete geçiyor
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Halk Bakkal nedir? Halk Bakkal İBB tarafından faaliyete geçiyor

Halk Bakkal nedir? Halk Bakkal İBB tarafından faaliyete geçiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" açıklaması yaptı. Peki, Halk Bakkal nedir? Halk Bakkal İBB tarafından faaliyete geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" dedi.

HALK BAKKAL NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, hayata geçirdikleri projeyi paylaştı.

"Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" diyen İmamoğlu, "Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum; https://halkbakkal.ibb.istanbul" çağrısı yaptı.

İBB'nin Halk Bakkal sitesindeki açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının sağlık, sosyal ve ekonomik alanda etkileri derin oldu. Siz bakkallarımız da bunu yakından yaşıyorsunuz, farkındayız zor günlerden geçiyorsunuz.

Bakkalların varlığını sürdürebilmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dayanışmamız için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Hemen her bakkalda tutulan veresiye defterleri ile yoksul hanelerimizin kimsesiz kalmadığını biliyoruz.

İyi ki varsınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın yanında olan siz bakkallarımızın yanında olmak da bizim önceliğimiz. Bu kapsamda hem sizi destekleyecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz.

Bu sayede önceleri sadece zincir marketlere kullanılabilen Sosyal Kartlar artık siz bakkallarımızda da geçerli olacak. Halk Bakkal sistemine dahil olmak için lütfen BAŞVURU FORMU butonuna tıklayarak kaydınızı yaptırın."

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