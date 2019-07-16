Halit Kıvanç öldü mü? Halit Kıvanç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bir dönemin ünlü sunucularından Halit Kıvanç hakkında çıkan yaşan haberlerle gündeme geldi. Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ise yalan haberlere gerekli yanıtı verdi. Halit Kıvanç nereli? Halit Kıvanç oğlu, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Sunucu Halit Kıvanç, 1925 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Türkiye'de en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerden olan Kıvanç, 1955 yılında Bülbin Hanım ile evlendi. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç adında da bir oğlu bulunuyor.

BBC'DE GÖREV YAPTI

Efsane futbolcu Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci Halit Kıvanç, Pertevniyal Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa süre Hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere bir çok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. 1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor'u çıkardı. 1 sene BBC'de görev yapan Halit Kıvanç, Olimpiyatlar ve Uluslararası karşılaşmalarda sunuculuk yaptı tam 10 dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sundu.

SAYISIZ KİTABA İMZA ATTI

Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'den fazla ödül aldı. 2006 yılında Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur isimli bir kitap çıkardı. Ayrıca Futbol Bir Aşk, Kupaların Kupası Dünya Kupası, Telasafir Bizde Tv Böyle Başladı, Çok Affedersiniz Aa, Bulutlarla Yarışan Kadın, Hadi Anlat Bakalım Anılar, Gool Diye Diye, Halit Kıvanç Anlatıyor, Gelin Yarışalım, Ve Karşınızda Halit Kıvanç, Gülmece Güldürmece, Beckenbauer Futbol Okulu, Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat, Kazulet Hanımın Minisi ve Ve Allah Gazeteciyi Yarattı isimli kitaplara imza attı.