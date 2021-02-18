Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında? Halit Kıvanç yaşıyor mu, öldü mü?

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci olan Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında? Halit Kıvanç yaşıyor mu, öldü mü? Halit Kıvanç hayatı ve biyografisi nedir?

Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazetecidir. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir. Bugün Halit Kıvanç'ın doğum günü! Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularının başında yer alan Halit Kıvanç kimdir? Kaç yaşında? Halit Kıvanç yaşıyor mu, öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç (d. 18 Şubat 1925, Fatih,İstanbul), Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir.

HAYATI

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.

Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.

Aydın Engin'le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı adlı kitapta toplanarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sunulmuştur. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır.

Efsane futbolcu Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci Halit Kıvanç, Pertevniyal Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa süre Hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere bir çok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. 1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor'u çıkardı. 1 sene BBC'de görev yapan Halit Kıvanç, Olimpiyatlar ve Uluslararası karşılaşmalarda sunuculuk yaptı tam 10 dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sundu.

KİTAPLARI

Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 1959. İstanbul Matbaası.

Kazulet Hanımın Minisi. (Altan Erbulak'la birlikte) 1968. Altın Kitaplar

Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat. 1977. Meta Yayınları

Beckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) 1977 Kelebek Yayınları.

Gülmece Güldürmece. 1978 (1. Baskı).Kelebek Çocuk Kitapları

Ve Karşınızda Halit Kıvanç. 1979 (1. Baskı) Milliyet yayınları. 1980, Karacan yayınları

Gelin Yarışalım. 1982. Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)

Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra. 1982. Karacan yayınları

Gool Diye Diye. 1983. Hürriyet Yayınları.

Hadi Anlat Bakalım Anılar 1. 1998 (3. baskısı) Yorum Kitapları

Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen'le söyleşiyor. 1998 Yapı Kredi Yayınları.

Çok Affedersiniz Ama... 1999. Aksoy Yayıncılık.

Telesafir Bizde TV Böyle Başladı. 2002 Remzi Kitabevi

Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan 2002'ye. 2002 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Futbol! Bir Aşk... İletişim Yayınları. 2004. ISBN 9750502574

Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı. 2006. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ISBN 9754588368