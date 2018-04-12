Halisdemir Darbeye Darbe Vurmuş Oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Ömer Halisdemir'in o günkü kahramanlığı, milletimizin asla unutmayacağı bir kahramanlıktı ve o gün sergilediği dik duruşla bütün darbe girişiminin seyrinin değiştirmiş, darbeye darbe vurmuştur." dedi.

Kavakçı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın ardından açıklama yaptı.

Davanın bugünkü duruşmasında Halisdemir'i şehit eden sanıklardan eski binbaşı Fatih Şahin ve avukatının son savunmalarını yaptığını belirten Kavakcı, gelecek duruşmada mahkemenin kararını açıklayabileceğini ifade etti.

Adaletin tecelli etmesinin en büyük beklentileri olduğunu kaydeden Kavakcı, şunları söyledi:

"Ömer Halisdemir'in o günkü kahramanlığı, milletimizin asla unutmayacağı bir kahramanlıktı ve o gün sergilediği dik duruşla bütün darbe girişiminin seyrinin değiştirmiş, darbeye darbe vurmuştur. Onun için 251 şehidimizle beraber özellikle Ömer Halisdemir'i rahmetle yad ediyorum. İnşallah adalet yerini bulacak."

- "Hukuka uygun yargılama yapılıyor"

Kavakcı ile duruşmayı takip eden 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Reşat Petek de darbe girişimi davalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Davalarının hukuk devletinin ilkeleri içinde, ceza yargılamalarına uygun şekilde yapıldığını vurgulayan Petek, sanık ve avukatlarının tutumuna rağmen evrensel hukuk kurullarının işletildiğinin altını çizdi.

Petek, "Yargılamalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin emsal kararlarına, Anayasa Mahkemesinin ve Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şeffaf, açık ve kanuna uygun bir yargılama yapılıyor." diye konuştu.