Halide Edib edebiyatına giriş

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26

"Gözlerine bir müddet baktım; beni görmedi. Sonra bu kadar derin olduğu için mukaddes olan bu acıya diz çöktüm. Bu benim tanıdığım Selma'ya benzemeyen kadının sarkan elini tutmak istedim. Titreyerek çekildim. Bir ölü gibi soğuktu. Hususuyla bu buz gibi elin üzerindeki soğuk nem vücuduma buz cehenneminde titreyen bir ruhun azabını ihsas etti. Zavallı, zavallı Selma!"

"Histeriyi kurmacalaştırması, sinir hastalıklarının temsili, döneminin psikolojik ve tıbbi söylemine işaret etmesi, estetik ve anestezik olan arasında girift ilişkileri sunuşu, metinler arası göndermeleri, müziği ve operayı anlatısına katışıyla Halide Edib edebiyatının tarihyazımına dahil edilmesi gereken Heyula, aramızda yeniden dolaşmalıdır."

Fatih Altuğ

Kaleme aldığı her metinle yeniden tartışılan Halide Edib'in bütün eserleri, gözden geçirilmiş baskılarıyla Can Yayınları'nda.

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Bu kitaplara ilgi duyanlar için ek öneriler: Halide Edib Adıvar: Handan, Son Eseri, Mehmet Rauf: Eylül, Hüseyin Rahmi Gürpınar: Sevda Peşinde, Nabizade Nâzım: Zehra, Halid Ziya Uşaklıgil: Aşk-ı Memnu, Bitmemiş Defter

Kaynak: Bültenler