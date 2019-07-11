Genç adam, Haliç'te denize atlayan genç kızı peşinden atlayarak kurtardı
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç kız, kendisini görüp peşinden atlayan genç adam tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, genç kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki genç kız, peşinden atlayan bir genç tarafından kurtarıldı. 2 genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
GENÇ KIZIN ATLADIĞINI GÖRÜR GÖRMEZ DENİZE ATLADI
Olay, Haliç Metro Köprüsü'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Şirin B. köprü üzerinden denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. O sırada metro turnikesinden geçen Yusuf Muhsin K., genç kızın atladığını görür görmez peşinden denize atladı. Yusuf Muhsin K., denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kıyıya kadar ulaştırmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya ulaşmayı başaran gençler kendilerine atılan can simidine tutunarak denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Şirin B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yusuf Muhsin K. da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
"ZATEN O OLMASAYDI KIZ ÖLEBİLİRDİ"
Olay anında deniz kenarında oturduğunu ifade eden Muhterem Kömürcü, "Haliç Metro Köprüsü'nden bir kız aşağıya atladı. Çocuk da oradan üstünü çıkararak suya atladı. Ondan sonra sahil güvenlik can simidi attı. Zaten o olmasaydı benim görüşüme göre kız ölebilirdi" dedi.
-
BU GENÇ MANKEN SANIRIM HA HA HACevap Yaz Yayından Kaldır
-
helal olsun genç adama ben olsam atlayamazdım herkesin yapabileceği bir şey değil :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Türk halkı adına teşekkür ederim gerçek kahramanCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
-
COCUK IYI BOZ VERMİŞCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
-
ekrem bey is bulsun genc adama - sahil kontrolu olarak.Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
-
HASTA ADAM ABDÜLHAMİT BOGULSAYDI BEN KURTARMAZDIMCevap Yaz 8 71 Yayından Kaldır
-
hasta adam arıyorsan aynaya baka bılırsın65 4 Yayından Kaldır
-
Vatandaşın seyretmeyenine denkgelmiş şansınaCevap Yaz 59 1 Yayından Kaldır
-
Helal olsun beCevap Yaz 58 1 Yayından Kaldır
-
tamam helalolsun sagolsunda ococugun sikintisine acaba cozum intihardami ben biliyorum cozumu sikinti iktidar olmak.icin yeterki oraya geleyimde onbes temmuzun hayin darbe olmusunudakabulederim hdp nin oyunudakabulederim ben herseyi kabul dereim yeterki iktidarageleyum hersey guzel oluyor hersey mubahCevap Yaz 2 43 Yayından Kaldır
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor