AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, göçten kentleşme ve kültüre pek çok sorununa eğileceklerine işaret ederek "Suriyeliler İstanbul'a hiç getirilmemeliydi, İstanbul'un nüfusu kendine yetiyor. Fakat Anadolu'ya dağıtılabilirdi" dedi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, İstanbul Eyüp'ün göçten kentleşmeye pek çok sorununa eğileceklerine işaret etti.

"ŞEHİR DOKTORLUĞUNU İYİ YAPMAMIZ GEREK"

İstanbul Eyüp'te gazetecilerle bir araya gelen Köken "Yaşanabilir şehrin maddeleri aslında bellidir. Bizim sürdürülebilir çevre, eğitim, ulaşım için yol gösteriyor olmamız lazım. Bunun için de önce şehrin röntgenini çekerek bu şehir ne ile kalkınır, nüfusu azalır mı artar mı ya da artmalı mı azalmalı mı, ona karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehirler, insan vücudu gibidir. Nasıl ki insan hasta olduğunda doktora gider, şehir hasta olduğunda ise belediyeye gelir. O yüzden bizim 'şehir doktorluğunu' iyi yapmamız gerek. Yoksa teşhis koyulamadığında durumu kötüye giden hastalar gibi şehir de yaşanmaz hale gelir" dedi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken

"BENCE SURİYELİLERİ İSTANBUL'A HİÇ GETİRMEMİZ LAZIMDI"

2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmış olan Köken, Sputnik'in Eyüp ilçesinin Suriye'den aldığı göç durumuna ilişki sorusunu "Halk tarafından çok şikayet var. Gaziantep'te bu denli bir şikayet yok. Bu sorunu, Gaziantep'te okulları karma yaparak ve ciddi bir altyapı oluşturarak çözdük. Suriyelilerin suç oranı Gaziantep'te yüzde 0.1 civarında. Biz müthiş bir müdahalede bulunduk. Hem okulları karma yaptık hem de Suriyelileri 70 küsür mahalleye dağıttık. Böylece komşuluk ilişkileri gelişti. Türkçe öğrenmeleri için de yaygın kampanya gerçekleştirdik. İstihdam sağlandıkça da sorunlar azaldı. Başka ülkeden Almanya'ya giden herkese uyum dersi veriliyor. Bu uyumu, entegrasyonu sağlamak önemli. Bence Suriyelileri İstanbul'a hiç getirmemiz lazımdı. Suriyelilerin en son İstanbul'a gelmesi lazımdı. Buna izin verilmemeliydi. Gaziantep'te 500 binin üzerindeki nüfusa yasak getirdik. Onların bütün sağlık tesislerinden yararlanmalarını yasakladık. 'Adıyaman'da doktora gideceksin" dedik. Aslında formülleri var ama bizim refleksimiz gecikti" dedi.

Köken "Her halükarda Suriyeliler İstanbul'a hiç getirilmemeliydi, ket vurulmalıydı. İstanbul'un nüfusu kendine yetiyor. Fakat Anadolu'ya dağıtılabilirdi. Bazı ülkelerin sınırları riskli. Avrupa'daki ülkeler sınırları bile kaldırıyor. Bizim sınırlarımızda sıkıntı var. Bu coğrafyanın böyle bir zorluğu var. Biz de gardımızı bu zorluğa göre almalıyız" diye ekledi.

Kaynak: İHA