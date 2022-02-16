Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü

Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetti. Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İsmet Erkoç Soytürk, geçtiğimiz hafta vefat etti.

HALASININ ÖLÜM HABERİNİ MUHABİRDEN DUYDU

Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Bülent Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. 5 gün önce vefat eden halasının ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin "Başınız sağ olsun" demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Birkaç dakika sessiz kalan kalan sanatçı, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim" diyerek aracına bindi.