Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un koronavirüse tedavisi gören 99 yaşındaki halası hayatını kaybetti. Halasının ölüm haberini muhabirlerden öğrenen Ersoy, neye uğradığını şaşırdı. Halasının ölümünden haberinin olmadığını söyleyen sanatçı, "Hay Allah ben görmedim" dedi.
Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetti. Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İsmet Erkoç Soytürk, geçtiğimiz hafta vefat etti.
HALASININ ÖLÜM HABERİNİ MUHABİRDEN DUYDU
Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Bülent Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. 5 gün önce vefat eden halasının ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin "Başınız sağ olsun" demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Birkaç dakika sessiz kalan kalan sanatçı, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim" diyerek aracına bindi.