İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine büyük zarar veren çekirge türünden Yüksekova'da da bulunduğu iddia edildi. Yakalanan çekirge İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan çekirge, İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÇEKİRGE, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Cansız halde bulunan çekirgenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi. İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Çekirgenin, Yüksekova'da bu mevsimde görülmeyen bir tür olduğunu düşünen Kartal, cansız olan çekirgeyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.

''YAKALANAN ÇEKİRGE, YEREL BİR TÜR DEĞİL''

Bu büyüklükte çekirgeyi ilk defa gördüğünü belirten Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Haberlerde gördüğüm için biliyorum ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi. Yüksekova ilçe Tarım ve ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çekirgenin yerel bir tür olmadığını belirterek, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderme kararı aldı.

Kaynak: DHA