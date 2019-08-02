Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 'dur' ihtarına uymayan kişilere açılan uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği bir kişi hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2019 günü Kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği, 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde bulanan hudut birliklerimize ait araçlarla Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kaynak: İHA