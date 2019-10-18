Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı

18.10.2019 10:55

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li 3 Belediye Başkanının yerine kayyum atandı. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.

HAKKARİ

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.

NUSAYBİN

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

YÜKSEKOVA

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine ise Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.