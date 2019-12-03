Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
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Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu. Valilik'ten yapılan açıklamada yol kontrolü esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir jandarma personelinin şehit düştüğü belirtildi.

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında bir personelinin yaralandığı belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Açıklamada, yaralanan jandarma personelinin Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
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