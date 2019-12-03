: Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06

Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Açıklamada, yaralanan jandarma personelinin Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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