Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu. Valilik'ten yapılan açıklamada yol kontrolü esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir jandarma personelinin şehit düştüğü belirtildi.
Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Açıklamada, yaralanan jandarma personelinin Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.