Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

27.09.2019 21:47
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı kazaya karıştığı belirtildi.

Trafik kazasında 2 öğrenci ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklama şöyle:

"27.09.2019 günü İlimiz Derecik İlçesi Gelişen Köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı yapmış olduğu trafik kazasında 2 öğrencimiz ve 1 vatandaşımız olmak üzere 3 evladımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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