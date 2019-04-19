Aç Kalan Kurtlar Girdikleri Ahırdaki 110 Koyunu Telef Etti! Ahıra Gelen Köylü Neye Uğradığını Şaşırdı
Hakkari'de ahıra giren kurtlar, 120 koyundan 110'unu telef etti. Koyunlarının öldüğünü gören köylü, yetkililerden yardım istedi.
Hakkari'nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti.
120 KOYUNUN 110'UNU TELEF OLDU
Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem'e ait koyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110'unu telef etti. Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (12)
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suç kurttta degil gerçek kurt olan insanlardaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Şimdi bu köylü o kurtları öldürse vatan haini ilan edilir. Hayvanseverler ortalığı karıştırır. Ama bu köylü ve koyunlar için ağzını açmazlar. Bunların samimiyetine hiç inanmıyorum. Örgütsel hareket eden maksatlı kuruluşlar bunlarCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırABC: Aynen3 Yayından Kaldır
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bu kadar hayvan besleyen bir insanın enazında iki köpeği olması gerek en azında ses yapar bu kadar hayvan telef olmaz çok zor inşallah yetkililer destek olurlar geçmiş olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Üzücü durum, Geçmiş olsun kardeşim, Devletimiz inşaallah yardım ederCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır