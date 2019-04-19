Aç Kalan Kurtlar Girdikleri Ahırdaki 110 Koyunu Telef Etti! Ahıra Gelen Köylü Neye Uğradığını Şaşırdı

Aç Kalan Kurtlar Girdikleri Ahırdaki 110 Koyunu Telef Etti! Ahıra Gelen Köylü Neye Uğradığını Şaşırdı

Hakkari'de ahıra giren kurtlar, 120 koyundan 110'unu telef etti. Koyunlarının öldüğünü gören köylü, yetkililerden yardım istedi.

Hakkari'nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti.

120 KOYUNUN 110'UNU TELEF OLDU

Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem'e ait koyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110'unu telef etti. Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (12)

  • HIŞIR:
    Şimdi bu köylü o kurtları öldürse vatan haini ilan edilir. Hayvanseverler ortalığı karıştırır. Ama bu köylü ve koyunlar için ağzını açmazlar. Bunların samimiyetine hiç inanmıyorum. Örgütsel hareket eden maksatlı kuruluşlar bunlar
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    ABC: Aynen
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  • PAKO:
    bu kadar hayvan besleyen bir insanın enazında iki köpeği olması gerek en azında ses yapar bu kadar hayvan telef olmaz çok zor inşallah yetkililer destek olurlar geçmiş olsun
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