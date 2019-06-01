Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Hakkari kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI HAVA OPERASYONU BAŞLATILDI

Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et