Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
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Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

03.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:41
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hakanoğlu, Ankara temasları ve ziyaretleri çerçevesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Hakanoğlu, Bakan Soylu'ya Çiçekdağı Belediyesi'nin planlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler sunan Hakanoğlu, "Hemşehrilerimizin yaşamaktan mutluluk ve gurur duyacakları bir Çiçekdağı için projeler ve hizmetler üretmeye her geçen gün artan bir enerjiyle devam ediyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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