Hakan Ural hasta mı? Hakan Ural'a ne oldu, neden yok? Neler Oluyor Hayatta Hakan koronavirüs mü oldu?

Hakan Ural hasta mı? Hakan Ural'a ne oldu, neden yok? soruları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Hakan Ural programa devam edecek mi?

HAKAN URAL HASTA MI?

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ' Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Hakan Ural'ın sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından şu açıklama yapıldı:

"Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."

NELER OLUYOR HAYATTA BİTTİ Mİ?

"Neler Oluyor Hayatta" programı Nur Tugˆba Namlı'nın sunumuyla ve birbirinden kıymetli konuklarıyla hafta içi her gün yayınlanmaya devam etmektedir.

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