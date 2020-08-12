Hakan Güneş: Belarus'ta sanki Rusya'nın balans müdahalesi var Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 80.3 oy oranıyla 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko kazandı.

DUVAR - Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 80.3 oy oranıyla 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalif adayların katılımıyla pek çok şehirde sokaklara inen halk "Seçimde hile var" diyor. Lukaşenko göstericileri maşalıkla suçlarken, Minsk sokakları "Artık git" sloganlarıyla inliyor. Belarus seçimlerini, olası müdahale ihtimallerini ve ülkeyi nelerin beklediğini Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Güneş ile konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com