AK Parti Malatya Doğanyol İlçesi Belediye Başkan Adayı Hakan Bay Kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Malatya Doğanyol İlçesi Belediye Başkan adayı olarak Hakan Bay'ı seçti. Hakan Bay kimdir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Malatya Doğanyol İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Malatya Doğanyol Belediye Başkan adayı olan Hakan Bay kimdir?
HAKAN BAY KİMDİR?
Bay, 11 Şubat 1985 tarihinde Malatya'nın Doğanyol İlçesinde dünyaya geldi. 2009 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında Malatya AK Parti İl Gençlik Kolları yönetiminde görev üstlendi, il Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde yer aldı.
MALATYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI
Belediye başkan adayı, Türk Telekom Uzman Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğü'nde Memurluk, Ankara SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdür Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Hakan Bay, evli veiki çocuk sahibidir.