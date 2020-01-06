: Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı

06.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:17

Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter güçleri askeri okula saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okuldaki askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen saldırı ve ardından yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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