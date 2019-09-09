Haftalık burç yorumları 9-15 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

09.09.2019 07:22

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 9-15 Eylül haftalık burç yorumları...

9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Günlük işler, çalışanlar ve sağlık konuları ön plana çıkabilir. Bazı konularda hayal kırıklığı söz konusu. Yurt dışı, hukuk veya eğitim konularında abartılı davranabilirsiniz. Duygu ve mantığınızı çok iyi dengeleyebilir, geçmişte verdiğiniz emeklerin karşılığını alarak, istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz.

BOĞA : Aşk, çocuk, sanatsal aktiviteler haftanın temaları. Oldukça detaycı ve eleştirel olabilirsiniz. Eğitim, hukuk ve yolculuklarda aksilikler çıkabilir. Ancak akılcı davranarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi adayarak emek harcadığınız konularda, hak ettiğiniz başarıyı elde edebilirsiniz.

İKİZLER : Eşiniz veya ortağınızla olayları büyüterek bir kriz yaşayabilirsiniz. Bazıları aniden işten ayrılabilirler, çalışmayanlar ise; yaşam içindeki konumlarını kaybedebilirler. Ek gelir, miras, kredi gibi konularda sorun çıkabilir, Ancak ailenizden alacağınız destekle problemi çözebilirsiniz.

YENGEÇ : Hafta başı aile ve ev; haftanın ikici yarısı ise, kardeş ve iletişim konuları önceliğiniz olabilir. Bazı evlilik ve ortaklıklar bitebilir, bazıları da sorunlara kalıcı çözümler bulabilirler. Yaşayacağınız olaylar, sizin uzun vadede hayrınıza olacak şeyler. Bu nedenle akışa uyum sağlamanızda fayda var.

ASLAN : Maddi konularla daha yoğun ilgilenebilirsiniz. Çalışanlar yoğun tempo ve çeşitli zorluklarla uğraşmak zorunda kalsalar da, elde edecekleri başarı ve kazançla motive olabilecekler. Sanatsal işler yapanlar ile, moda, dekorasyon işlerinde çalışanlar daha şanslı etkilere sahipler.

BAŞAK : Doğrudan kendinize dair konular haftanın teması. Özellikle; aşk ve iş hayatınızda istediğiniz her şey için şanslı etkilerin devrede olacağı bir hafta. Bu hafta gelecek teklifleri değerlendirirseniz; kalıcı ve sizin için doğru adımları atmış olacaksınız. Çocuğunuzla devam eden sorunları da çözebilirsiniz.

TERAZİ : İçe dönük olabilirsiniz. Bir çeşit inziva modu da diyebiliriz. Aile içindeki kadınlarla sohbet etmek iyi gelebilir. Bazıları gayrimenkul konularında sorun yaşayabilir, bazılarınız da boşanabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, hayatta istediğiniz konuma gelme fırsatını yakalayabilirsiniz.

AKREP : Hafta başı daha sosyal olabilirsiniz. Özellikle arkadaş çevrenizden alacağınız destekle, kardeş veya yakın arkadaşlarınızla olan sorunları kalıcı olarak çözme fırsatı yakalayabilirsiniz. Eş veya ortak çalışma yaptığınız insanlarla da geçmişteki sorunlara sünger çekip, yeni bir sayfa açabilirsiniz.

YAY : Yurt dışı, hukuk, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile ve gayrimenkul konularında hayal kırıklığı yaşama riskiniz var. Sorumluluklarını yerine getirenler için ise, istedikleri noktaya gelme şansı mevcut. Bu dönem yaşanılan olayların tamamen kadersel temalı olduğunu bilmenizde yarar var.

OĞLAK : Bir süredir devam eden bir hastalık nedeniyle ameliyat olabilirsiniz. Ameliyat başarılı geçecek ve sağlığınıza kavuşacaksınız. Aynı zamanda; kredi, miras, ek gelirler gibi konular da gündeminizde olabilir. Eşiniz veya ortağınızla uyum sağlamaya çalışırsanız her şey yoluna girebilir.

KOVA : Ortak veya eşinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız hatalar nedeniyle devam eden sorunlara ise; kendinize odaklanıp biraz ben demeyi öğrenerek çözüm bulabilirsiniz. Bu dönem biraz hayalperest olabilirsiniz. Olayları abartarak büyütebilirsiniz.

BALIK : Ortak projelerde ve evlilik konularında oldukça detaycı ve eleştirel davranabilirsiniz. Olayları büyütme riskine de dikkatli olmakta yarar var. Mantığınızın ağır basacağı bir dönem. Bazı balıklar bu hafta istedikleri kazanca veya başarıya ulaşabilirler. Bu fırsatlar özellikle aniden ortaya çıkabilir.